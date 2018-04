Man eet recordaantal frikandellen

Joachim Crape mag zich vanaf nu frikandellenkoning noemen. De inwoner uit Sint-Niklaas at in een kwartier tijd net geen twintig frikandellen en verbrak zo het vorige record.In het Oost-Vlaamse Lembeke werd dit weekend het Belgisch kampioenschap frikandellen eten gehouden. Tientallen deelnemers zakten af naar café Bardot om het tegen elkaar op te nemen. Ook voormalig Belgisch kampioen Christophe Geers nam deel. Geers werkte ooit 15 frikandellen binnen op 15 minuten tijd. Joachim Krape verbeterde het record door 19,5 frikandellen binnen te spelen.De 30-jarige Crape verbrak ook het officieuze wereldrecord door anderhalve frikandel beter meer te eten dan concurrent Ton Fing uit Dordrecht. “Eigenlijk kon ik nog verder eten, maar omdat ik wist dat het Belgisch record op 15 stond, ben ik maar gestopt”, zegt Crape. Het is niet zeker of hij ook de beste frikandellen eter ooit is. Zo slaagde de Nederlander Sjonnie Noordeinde er ooit in om 47 frikandellen op een uur naar binnen te werken.