Vrouw verstopt 24 potten Ben & Jerry-ijs in haar kledij, maar wordt betrapt

Een vrouwelijke dief was zo gek op het ijs van Ben & Jerry dat ze 24 potten van het merk probeerde te stelen. Helaas was haar tactiek een beetje doorzichtig en werd ze betrapt.



Een Nederlandse dievegge probeerde in supermarktketen Albert Heijn met 24 potten Ben & Jerry-ijs aan de haal te gaan. Het personeel had al snel door dat er iets niet klopte want de vrouw liep een beetje raar. Na een grondige controle werd duidelijk dat ze het ijs had verstopt tussen haar kleren en zelfs in haar ondergoed. Noch de politie noch Albert Heijn kende genade en de vrouw vloog voor een maand de gevangenis in. De agenten konden wel lachen met de onhandige dief en plaatsen het incident op Twitter.

Reacties

05-04-2018 08:14:40 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.774

OTindex: 3.344

Maar ze was wel een koele kikker.

05-04-2018 08:31:14 stora

Stamgast



WMRindex: 9.790

OTindex: 1.159

Die vrouw lust er wel pap van als zelf Ben en Jerry in haar ondergoed zit

05-04-2018 08:32:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 31.625

OTindex: 17.418





Ik had eens een lading bevroren horsemakreel voor Lagos, Nigeria. De plaatselijke stuwadoors roofden dat het een lieve lust was.

Ik zag één van de stuwadoors die een kluitje bevroren vis voor in zijn broek stopte, en vervolgens het ruim uit probeerde te komen. Helaas voor de goede man stond ik daar en was in gesprek met de voorman. Door mijzelf strategisch te positioneren kon ik verhinderen dat hij de ruimladder opging. De arme man werd na verloop van tijd helemaal grijs.



Laatste edit 05-04-2018 08:36 @stora : Ik zie dat eerder als een eigenaardige vorm van incontinentie.Ik had eens een lading bevroren horsemakreel voor Lagos, Nigeria. De plaatselijke stuwadoors roofden dat het een lieve lust was.Ik zag één van de stuwadoors die een kluitje bevroren vis voor in zijn broek stopte, en vervolgens het ruim uit probeerde te komen. Helaas voor de goede man stond ik daar en was in gesprek met de voorman. Door mijzelf strategisch te positioneren kon ik verhinderen dat hij de ruimladder opging. De arme man werd na verloop van tijd helemaal grijs.

05-04-2018 08:38:52 stora

Stamgast



WMRindex: 9.790

OTindex: 1.159

@Emmo , ik denk dat veel dames wel iets met Ben en Jerry willen.

05-04-2018 08:45:02 stora

Stamgast



WMRindex: 9.790

OTindex: 1.159

@Emmo , dat zullen we zo wel van de dames horen als ze wakker zijn.

05-04-2018 08:49:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 31.625

OTindex: 17.418

@stora : Ik stop vast proppen in mijn oren

05-04-2018 08:49:30 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.155

OTindex: 172

S En zijn de spullen dan in beslag genomen en terug in het schap gezet? Dat geeft wel een zure nasmaak ben ik bang.

05-04-2018 08:55:31 stora

Stamgast



WMRindex: 9.790

OTindex: 1.159

@DrZiggy , hoe weet je of dat dan een zure nasmaak geeft?

05-04-2018 08:59:46 Samui-Axe





Heeft hij de vis mogen houden, als compensatie voor zijn lijden? @Emmo : Wat dom van die stuwadoor, zulke dingen stop je niet voor, maar achter in je broekHeeft hij de vis mogen houden, als compensatie voor zijn lijden?

05-04-2018 09:15:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.949

OTindex: 61.820

@Samui-Axe : Hij jatte een vis en hield er een ijslollie aan over......

05-04-2018 09:18:29 Emmo

Stamgast



WMRindex: 31.625

OTindex: 17.418



In dit geval hadden we 14 ton tekort op een totaal van 2000. Volgens de ontvanger viel dat mee.

Ter preventie had de ontvanger 4 plaatselijke politieagenten ingehuurd, plus een aantal mensen van het agentschap. Ook de bemanning was hierbij ingeschakeld. @Samui-Axe : Uiteindelijk wel. In dergelijke landen is dat min of meer gebruikelijk, al wordt er wel wat gedaan aan preventie.In dit geval hadden we 14 ton tekort op een totaal van 2000. Volgens de ontvanger viel dat mee.Ter preventie had de ontvanger 4 plaatselijke politieagenten ingehuurd, plus een aantal mensen van het agentschap. Ook de bemanning was hierbij ingeschakeld.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: