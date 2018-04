Brandweer Nijkerk rukt per ongeluk uit voor paasvuur

Brandweermannen in Nijkerk hadden zichzelf zondagavond de nodige moeite kunnen besparen. Ze rukten groots uit voor een brand in een bedrijf aan de Amersfoortseweg in Nijkerkerveen, maar toen ze daar aankwamen bleek het om een paasvuur te gaan.



Er was netjes een vergunning aangevraagd voor het paasvuur. De brandweer hoefde dus niets te blussen.

Reacties

04-04-2018 13:04:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.944

OTindex: 61.811

Haha, 1 april!

04-04-2018 16:00:40 sndrr

Lid

WMRindex: 22

OTindex: 53

Quote:

De brandweer hoefde dus niets te blussen.

Alleen de eigen gemoedsrust.



Laatste edit 04-04-2018 16:00 Alleen de eigen gemoedsrust.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: