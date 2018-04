Rijbewijs onterecht ingenomen van honderden ouderen

Meer dan 200 ouderen zijn de afgelopen jaren onterecht hun rijbewijs kwijtgeraakt. Agenten meenden bij controles te zien dat zij niet meer in staat waren fatsoenlijk een auto te besturen, maar na een medische check bleek daar niets van waar.



De NOS concludeert uit cijfers van het CBR dat het om zeker 229 ouderen gaat. Vaak moesten ze meer dan een half jaar wachten voordat ze hun rijbewijs weer terugkregen.



Volgens het CBR is er van willekeur overigens geen sprake, omdat in veel meer gevallen bleek dat de agenten wel degelijk gelijk hadden.



Een van de slachtoffers noemt het tegenover de omroep zelfs ouderendiscriminatie door de agenten op straat. "Verkeersovertredingen van mensen van een meer gevorderde leeftijd worden kennelijk al snel gezien als aanwijzingen dat iemand niet meer goed functioneert", zegt de 78-jarige Cees Smit 'Sibinga.



Hij zou volgens een marechaussee die hem zag rijden ongeschikt zijn, waarna zijn rijbewijs werd ingenomen. Uit een medische test bleek hij vervolgens in topconditie. De marechaussee in kwestie vervalste zelfs het proces-verbaal, zegt de emeritus hoogleraar.



Of ouderen nu daadwerkelijk slechter rijden of niet, blijft voer voor discussie. Uit verschillende onderzoeken komt geen duidelijk beeld. Het CBR stelt in ieder geval voor iedereen ouder dan 75 een medische keuring verplicht bij elke keer dat het rijbewijs moet worden verlengd. Soms moet er ook opnieuw een rijexamen worden afgelegd.

Het is natuurlijk een vorm van stigmatisering, maar in de meerderheid van de gevallen terecht (volgens CBR).

Een agent moet afgaan op wat hij waarneemt, en daarbij is het natuurlijk niet uitgesloten dat er wel eens een fout gemaakt wordt. Dat vervolgens (volgens dhr Sibinga) een dergelijke vergissing niet vlot wordt rechtgezet is uiteraard niet in de haak.



Dat er voor mensen van een gevorderde leeftijd een medisch attest wordt verlangd is MI niet geheel onterecht. Maar waarom niet voor iedereen?

De bijkomende kosten zouden misschien wel omlaag kunnen.

