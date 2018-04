Appartementencomplex Mijdrecht ontruimd vanwege verbrand broodje

Een appartementencomplex aan het Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht is zondagmiddag korte tijd ontruimd geweest nadat in een woning een brandalarm af ging.



Ongeruste omwonenden kregen geen contact met de eigenaar van de woning en waarschuwden de brandweer. Toen agenten ook nog rook zagen, moest iedereen het complex uit.



Binnen zagen de hulpdiensten de boosdoener: een verbrand broodje in de magnetron.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: