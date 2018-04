Man ziet eigen auto langsrijden met dief achter het stuur

Een 16-jarige jongen uit Alkmaar is in Castricum aangehouden voor autodiefstal. De eigenaar van het voertuig had de wagen geparkeerd toen hij ging stappen, maar zag in de loop van de nacht ineens zijn eigen auto langsrijden. Toen hij in zijn zakken voelde, bleken zijn sleutels te zijn verdwenen.



De man zag zijn auto voorbij komen toen hij rond 02.45 uur op de Dorpsstraat in Castricum liep. Hij belde direct de politie.



Op dat moment reed de bestuurder van de auto door het centrum heen met de stadslichten aan. De auto maakte veel lawaai omdat een van de banden lek was. Politiemensen, die door het centrum liepen, zagen dat de auto op een parkeerplaats bij een restaurant werd neergezet. De jongen kon daar worden aangehouden.



Hij reageerde bij de arrestatie agressief en hij kon zich niet legitimeren.

16 jaar pas en dan een onmogelijk joch.

Nou maar hopen dat die door een rechter wordt aangepakt die geen geitenwollen sokken draagt.

