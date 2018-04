Renners schrikken zich een hoedje: verdwaalde automobilist komt plots middenin peloton terecht

Een verdwaalde automobilist heeft in het centrum van Aalst even voor opschudding gezorgd tijdens de Ronde van Vlaanderen. Die was blijkbaar niet op de

Reacties

03-04-2018 16:34:54 Emmo

Die was blijkbaar niet op de hoogte dat de belangrijkste eendagswedstrijd passeerde En iedereen moet maar zo weten dat een stelletje fietsers op de openbare weg aan het hardrijden zijn.

03-04-2018 16:38:25 Mamsie

Kennelijk was er iemand vergeten de weg af te zetten.

Maar waarom was er dan maar één automobilist die doorreed?

Had die waarschuwingsborden genegeerd of ontbraken die helemaal?

03-04-2018 17:42:31 BatFish

Er zijn beelden hoe die automobilist op het parcours kwam: Filmpje . Het was daar inderdaad niet afgezet. Hij kwam kennelijk op het parcours net voor het peloton er aan kwam. Als er eerdere auto's geweest zijn hebben die kennelijk niet voor problemen gezorgd.

