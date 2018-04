Eeuwenoude Hollandse meester ontdekt op rommelzolder Iowa

In de Amerikaanse staat Iowa is een schilderij van een Hollandse meester teruggevonden op de rommelzolder van een museum. Het was bijna honderd jaar geleden liefdeloos opgeslagen en vergeten.De directeur van Hoyt Sherman Place was op zoek naar vlaggen uit de Amerikaanse Burgeroorlog toen zijn oog viel op het kunstwerk dat tussen andere schilderijen stond weggestopt. Het was ongesigneerd en werd geïdentificeerd als een Italiaans werk, maar na onderzoek en een restauratie wordt het nu toegeschreven aan de schilder Otto van Veen.Van Veen, in 1557 geboren in Leiden, werkte als hofschilder in Praag, München en Brussel. Hij is tegenwoordig vooral bekend als de leraar van Peter Paul Rubens. Zijn schilderijen brengen op veilingen miljoenen op.Apollo en Venus is waarschijnlijk rond 1600 geschilderd. Het schilderij werd in de jaren 20 geschonken aan de galerij, maar daar nooit tentoongesteld. De officiële reden was dat het werk te beschadigd was, maar mogelijk werd het ook te bloot geacht. Rond 1880 was het wel te zien geweest in een museum in Chicago.Door het lange verblijf op de rommelzolder was het hout van het schilderij gespleten en de verf gaan bladderen. Inmiddels is het werk gerestaureerd en heeft het nu wel een plekje gekregen in het museum in Des Moines.