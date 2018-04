Amerikaanse scholier toegelaten tot 20 universiteiten

"Gefeliciteerd, je bent aangenomen bij Harvard." "Je bent toegelaten tot Princeton." "We zien je graag terug bij Yale." "Stanford verwelkomt je graag in het nieuwe universiteitsjaar."



Iedere keer dat er een brief van een universiteit op de mat plofte was Micheal Brown weer verbaasd. De 17-jarige scholier uit Houston dacht zijn kansen om toegelaten te worden te spreiden door zich aan te melden bij twintig universiteiten. En het werd twintig keer een 'ja'.



Micheal kon zijn geluk al niet op bij het eerste antwoord dat hij kreeg van Stanford, is te zien in het bovenstaande filmpje gemaakt door zijn moeder. De keren daarna was zijn reactie ongeveer hetzelfde. "Ik ben trots dat mijn harde werk niet voor niks is", vertelt hij tegen CNN.



Zijn toelatingen heeft hij naar eigen zeggen te danken aan alle activiteiten waar hij zich mee bezig heeft gehouden naast school. Zo is Micheal al jaren actief in de leerlingenraad en helpt hij, "ge´nspireerd door Barack Obama", bij politieke campagnes.



Daarnaast heeft hij veel mensen leren kennen die op prestigieuze universiteiten zitten, dankzij tientallen organisaties die kinderen uit arme gezinnen helpen met onderwijs. "Ik hoop dat mensen zien wat deze initiatieven kunnen betekenen."



Micheal moet nu gaan bedenken voor welke universiteit hij kiest, maar over zijn collegegeld hoeft hij zich in ieder geval geen zorgen te maken. Hij krijgt alles vergoed en heeft daar bovenop nog eens voor 260.000 dollar aan beurzen toegewezen gekregen.

Reacties

Een actief baasje dus.

Hij zal ook wel makkelijk leren als hij zoveel tijd heeft om naast zijn studie zoveel te doen.

Brown for President!!

03-04-2018 13:26:21 omabep

Die begint zijn werkzame leven dus zonder schulden als hij het handig aanpakt met zijn studies, of begrijp ik hier iets verkeerd?

