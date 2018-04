Dronken Rotterdammer gered uit vuilniswagen

Een dronken Rotterdammer is in Capelle aan den IJssel door het oog van de naald gekropen. Hij was na het stappen (gekleed in slechts een onderbroek) in een container in slaap gevallen en kreeg de schrik van zijn leven toen die zaterdagochtend werd opgetild om geleegd te worden.



De 23-jarige man had na het stappen geen zin meer om verder te lopen en is daarom in een container gaan liggen.



Volgens de politie werd de man pas wakker toen de container werd opgetild. Hij zette het op een schreeuwen, net voordat de pers zou worden aangezet. De vuilnismannen ontdekten de man en schakelden de hulpdiensten in. Die bleken uiteindelijk niet nodig; de man kon ongedeerd uit het voertuig worden gehaald.

Reacties

03-04-2018 09:26:05 kookgraag

Je moet toch wel heel weinig zin hebben om nog verder te lopen,en heel dronken om in zo,n stinkende vuilniswagen te gaan slapen.En dan de vuilnismannen die hebben de schrik van hun leven gehad.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: