Randstad vreest stank van Twentse paasvuren

Inwoners van de Randstad vrezen dat, als de wind dit weekeinde uit het oosten komt, de brandlucht van paasvuren. De milieudienst van Rotterdam waarschuwt haar inwoners er zelfs voor.



De rooklucht zou weleens tot in de regio Rijnmond merkbaar kunnen zijn, denkt milieudienst DCMR. Als de wind inderdaad uit het oosten komt, geeft het RIVM mogelijk ook een smogwaarschuwing af.



De rookvrees in de rest van het land maakt in Espelo niet zo veel indruk. Volgens de organisatie van het paasvuur in Espelo hoort rook nu eenmaal bij vuur.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: