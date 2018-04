Belgische schoonmaakster ontslagen om fotograferen van naakte bejaarden

Een 29-jarige schoonmaakster uit België is vorige week ontslagen wegens zwaar grensoverschrijdend gedrag.



De vrouw, die in het woonzorgcentrum Egmont werkte, kleedde minstens twee vrouwelijke bejaarden met dementie uit en maakte naaktbeelden van de twee met haar mobieltje. Dat meldt Het Laatste Nieuws.



De foto’s stuurde ze een een paar weken geleden door naar collega’s. Die schakelden vervolgens de directie in. Uit onderzoek bleek ook dat de vrouw pornovideo's liet zien aan een bejaarde man.



"De medewerkster in kwestie is onmiddellijk op non-actief gezet", zei de voorzitter van het woonzorgcentrum tegen Het Laatste Nieuws. "Daarna is ze geconfronteerd met de feiten tijdens de OCMW-raad vorige week donderdag en werd ze ontslagen." Er is melding gemaakt bij de inspectie en aangifte. De drie betrokken bejaarden blijven wonen in het woonzorgcentrum.

Reacties

02-04-2018 18:45:04 merlinswit

Erelid



WMRindex: 3.181

OTindex: 2.891

terecht ontslagen. Hopelijk komt ze niet meer aan de bak als schoonmaakster. Hooguit als putjesschepster. Ik snap zulke wezens niet!



02-04-2018 19:00:44 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.402

OTindex: 142

T S Hoe ongelofelijk dom moet je zijn om de beelden te laten zien aan collega's? J begrijpt dan toch zelf wel dat dit bij de directie komt?



Maar uiteindelijk ben je veel dommer om deze beelden te maken. En dat voor een pornosite... Ik hoop dat de bezoekers daar ook niet op illegale porno staan te wachten...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: