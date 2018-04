Bierbuik blijkt tumor van 13 kilo

‘Een behoorlijke bierpens’, dachten mensen bij het zien van Kevin Daly. In werkelijkheid dronk de 62-jarige man uit New Jersey geen druppel gerstenat. ,,Ik lust het niet en had nooit een buik’’, zegt de bijna 1 meter 90 lange sportieveling. In werkelijkheid groeide er een tumor ter grootte van een strandbal in Kevin onderlichaam.Nadat Kevin in 2015 een openhartoperatie onderging, ging hij op dieet en verloor ruim 15 kilo. Zijn buik bleef echter zitten waar hij zat. ,,Ik dacht echt dat ze na de operatie verband en gereedschap in me hadden achtergelaten’’, zegt hij tegen New Daily News.Kevin en zijn vrouw Rachelle begrepen er niets van en vroeg via zijn verzekeraar een CT-scan aan. De uitkomst was ‘niet goed’, vertelt Kevin. Op de scan was te zien dat zijn onderlijf vrijwel compleet gevuld was met een reusachtige tumor, een zogenaamd lipocarsoom.,,Ik was nerveus en bang’’, herinnert Kevin zich. ,,Als ze zo’n massa in je onderlichaam vinden, betekent dat zelden iets goeds.’’ Ondanks de enorme omvang van de tumor heeft Kevin geen pijn of andere symptomen. Toch wordt hij met spoed geopereerd.De kwaadaardige verzameling vetcellen werd tijdens een zes uur durende operatie verwijderd. In totaal sneden de artsen van ziekenhuis Lenox Hill, in New York, dertien kilo weefsel bij Kevin weg. Omdat de tumor ook rond de organen zat, was het een heksentoer om alles weg te krijgen.De ingreep kost Kevin wel een nier, maar de kans dat hij nog bestraald moet worden, of chemo krijgt, is klein. ,,Hoewel deze tumoren groot en kwaadaardig zijn, groeien ze langzaam en hebben ze de neiging om niet uit te zaaien’’, zegt dokter Teixeira. ,,De prognose is vaak zeer goed.’’Twee maanden na zijn hachelijke avontuur voelt Kevin zich dan ook prima. ,,Ik ben de dans mooi ontsprongen’’, zegt hij opgelucht. Hij waarschuwt anderen, die twijfelen aan hun gezondheid. ,,Let op signalen die je lijf je geeft. Als je instinct zegt dat er iets aan schort, heb je waarschijnlijk gelijk.’’