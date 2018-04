Europa doolhof voor dieselrijder

Dieselrijders krijgen deze zomer in Europa te maken met een ongekende lappendeken aan milieuzones, al dan niet tijdelijke rijverboden en verplichte stickeraankopen. En dat wordt alleen maar erger, want Brussel weigert elk initiatief voor een Europese gelijkschakeling.,,We zijn daar niet mee bezig en hebben er ook geen plannen voor”, aldus Eurocommissaris voor de interne markt en industrie Elzbieta Bienkowska. Haar weigering is absoluut: ook de naderende zomervakantie en de Europese verkiezingen volgend jaar kunnen haar niet vermurwen.De Poolse botst daarmee op onbegrip bij het Europese Parlement en belangenorganisaties van automobilisten als de ANWB en haar mondiale koepelorganisatie FIA, die het te gek voor woorden vinden dat elk land en daarbinnen vaak nog elke stad haar eigen regels stelt. Van de dieselrijders aangesloten bij de ANWB vindt 78 procent dat de overheid de wildgroei aan milieuzones en vignetten in Nederland en liefst heel Europa moet vervangen door één uniform systeem . ,,Als ik een tochtje door Europa wil maken, zie ik door alle stickers op de voorruit de weg niet meer”, zo luidt een veelgehoorde klacht. Want elk land heeft zijn eigen sticker of vignet.,,Leden zeggen: ‘Ik ga Europa niet meer in’ of ‘ik pak het vliegtuig wel’. Dat is natuurlijk een slechte zaak, ook voor het toerisme”, aldus ANWB-woordvoerder Markus van Tol. Die opvatting wordt gedeeld door de mondiale ‘ANWB’, de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). Directeur-generaal van de Regio Europa, Midden-Oosten en Afrika Laurianne Krid: ,,Wij en onze leden maken ons zorgen over het gebrek aan consistente informatie voor reizigers in Europa en de variëteit aan regels in stedelijke gebieden. Maatregelen om auto’s buiten bepaalde gebieden te houden, zouden gebaseerd moeten zijn op vaststaande feiten en regelmatig opnieuw moeten worden bekeken, rekening houdend met het gegeven dat zij de mobiliteit van burgers ernstig hinderen.”Ook het Europese Parlement zou graag harmonisering zien. EVP-transportcoördinator Wim van de Camp: ,,Het is één grote rotzooi. Als de Commissie ook maar even het idee zou hebben dat ze er zit voor de burgers, dan zou ze proberen dit te regelen.”Ook deze krant stuit op een ‘nee’. ,,Tol, milieustickers en milieuzones zijn nationale of lokale bevoegdheden. Lidstaten en steden zijn en blijven vrij om die al dan niet in te voeren. Dat gezegd hebbend: het klopt dat het gebrek aan afstemming tussen verschillende systemen tot problemen kan leiden”, aldus Commissiebronnen. Die wel ontkennen dat het vrije personenverkeer, één van de Europese grondprincipes, in het geding is. ,,Daarvan is pas sprake bij onterechte en disproportionele beperkingen op nationale schaal. Bijvoorbeeld als je met je diesel heel Duitsland niet meer in mag.”D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy is niet van plan het daarbij te laten. ,,De Commissie kan op zijn minst voorstellen doen. Dat nalaten vind ik zelfs strijdig met de Europese gedachte. Ik ga vragen stellen en me aan de hand van de antwoorden bezinnen op verdere actie.”Medestanders daarvoor vinden wordt niet moeilijk. Peter van Dalen (ChristenUnie, vicevoorzitter Conservatieve fractie): ,,Een typisch grensoverschrijdend onderwerp dat je samen in de EU moet regelen.” Van de Camp: ,,Ik wens Gerbrandy sterkte, vragen stellen doe ik al twee jaar. Maar op mijn steun kan hij natuurlijk rekenen.”