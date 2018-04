Meisje overleeft sprong van de 14e verdieping

Diane Bestuzhev, een 17-jarig meisje beëindigde vorige week haar leven in Moskou. De jonge vrouw, die ervan droomde actrice te worden, verkeerde in een diepe depressie. Ze nam medicijnen in en schreef een zelfmoordbrief aan haar moeder. Ze ging vervolgens met de lift naar de 14e verdieping van de flat waar ze woonde en sprong de dood tegemoet.

Wonder boven wonder overleefde ze haar val: “Ik zag iemand langs het raam vallen. Ze landde, stond op, schraapte de sneeuw van haar kleren en keerde toen terug naar de ingang van het gebouw “, zegt een getuige tegen de Daily Mail”. Ze ging terug naar haar appartement, nam een keukenmes en stak zichzelf dood. Toen de politie arriveerde, was de vrouw al dood. Volgens haar theaterdocenten had Diana veel talent. “Ze had alles wat ze nodig had om een geweldige actrice te worden”, zegt een woordvoerster van de school.

Die was echt heel vastbesloten! Triest zo iets.

