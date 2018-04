Amerikaanse rechter: waarschuwing tegen kanker op alle koffie

Koffie moet in de Amerikaanse staat CaliforniŽ voortaan worden voorzien van een waarschuwing tegen kanker.



Een rechter in Los Angeles heeft dat bepaald vanwege een chemische stof die in koffie zit. Volgens de rechter hebben de koffiebedrijven onvoldoende kunnen aantonen dat het gevaar van de chemische verbinding acrylamide verwaarloosbaar is. De stof ontstaat bij het branden van koffie.



Opvallend is dat deze stof, die jarenlang 'verdacht' was, door wereldgezondsheidsorganisatie WHO in 2016 juist als veilig is bestempeld.



Sindsdien kwamen er verschillende gerenommeerde onderzoeken beschikbaar, die juist stelden dat koffie goed voor je is. De rechter ontkent die onderzoeken niet, maar stelt dat niet duidelijk is of de positieve effecten zwaarder wegen dan de negatieve.



De koffie-industrie was door een kleine non-profitorganisatie aangeklaagd. Die wees erop dat in CaliforniŽ wettelijk vastgelegd is dat bedrijven hun klanten moeten informeren als hun producten stoffen bevatten die het risico op kanker verhogen.



De bedrijven hebben tot 10 april om beroep aan te tekenen.

