Vrienden: allebei een hazenlip, allebei twee kleuren ogen

De 7-jarige Madden uit Oklahoma kwam ter wereld werd geboren met een hazenlip en een paar ogen met verschillende kleuren. Het maakt hem uniek, maar ook het mikpunt van pesters. Hij was eenzaam en niet gelukkig.Maar toen ontdekten zijn ouders in een asiel twee staten verderop een poes die net is als Madden. Een rare lip en twee verschillende ogen.Het had enige voeten in de aarde om de poes naar Oklahoma te krijgen, maar het was de moeite waard. Madden is niet langer eenzaam. En hij en zijn kat zijn zelfs beroemd aan het worden.