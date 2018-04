Japans schoolboek aangepast na rel over kernafvalsnack

Een Japanse uitgeverij heeft excuses aangeboden omdat een lokale lekkernij uit Okinawa in een schoolboek was vergeleken met radioactief afval.Het tekstboek was al goedgekeurd door experts, maar wordt vanwege de ophef over de vergelijking alsnog aangepast.De vergelijking komt van een Britse schrijver, die zijn 'tofuyo' te snel naar binnen zou hebben geslokt. "Mijn mond stond in brand. Het voelde alsof ik een kruising tussen Roquefort en kernafval had gegeten, maar kennelijk is het goed voor je'', schreef de auteur volgens de Japanse krant Asahi Shimbun. Het citaat was opgenomen in het Engelstalige boek voor middelbare scholieren.De omschrijving viel slecht op het Japanse eiland, waar een lokale krant aandacht besteedde aan het schoolboek. "Okinawa’s heerlijke voedsel heeft de smaak van radioactief afval?'', schreef de krant, die concludeerde dat de gewraakte omschrijving tot misverstanden zou kunnen leiden.De uitgeverij ging later diep door het stof. "We hebben onvoldoende rekening gehouden met inwoners van de prefectuur Okinawa'', erkende een topmedewerker van Bun-eido Publishing Co. "We voelen mee met mensen die houden van tofuyo.''