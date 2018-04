Camera dobbert bijna drie jaar op zee en komt terug bij eigenaar

Op een strand in Taiwan is een fotocamera aangespoeld die bijna drie jaar geleden in zee belandde. De camera zat in een waterdichte behuizing en deed het nog prima. Aan de hand van de foto's op het toestel kon de eigenaar worden opgespoord.De camera spoelde aan op een strand waar leraar Park Lee toevallig met zijn basisschoolklas afval opraapte voor een schoolproject. Een 11-jarige leerling pakte de camera op en dacht dat het een steen was. De buitenkant van de behuizing was volledig begroeid met zeepokken en anemonen.Hij gaf het voorwerp aan Lee, die een mossel van de behuizing peuterde. "Bij toeval vonden we een knop om de hoes te openen", zegt hij tegen de BBC. De plastic behuizing had zijn werk gedaan: er was geen druppel water de camera in gelekt.Terug op school postte Lee een paar foto's uit het geheugen van de camera op Facebook in de hoop dat de eigenaar ze zou herkennen. Al na één dag meldde de Japanse studente Serina Tsubakihara zich."Ik kan niet geloven dat dit gebeurt", schrijft Tsubakihara op Facebook. De studente legt uit dat ze in 2015 op vakantie was op het eiland Okinawa, meer dan 650 kilometer ten oosten van Taiwan. Zij was met haar vrienden aan het duiken toen ze de camera verloor. "Een vriend had hulp nodig toen zijn zuurstof op was", zegt ze.Tsubakihara is van plan om in juni naar Taiwan te reizen om haar camera op te halen en de leerlingen van Lee Park persoonlijk te bedanken.