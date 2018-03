Koreaan vermoordt echtgenote met nicotine vanwege levensverzekering

Een 22-jarige Zuid-Koreaan zou vorig jaar zijn kersverse bruid hebben vermoord door haar vloeibare nicotine in te spuiten.



De man en zijn 19-jarige vrouw waren op huwelijksreis in Japan toen hij haar het goedje zou hebben ingespoten. De politie verdenkt hem ervan dat hij achter haar levensverzekering van omgerekend 114.000 euro aan zat.



Tegen de Japanse politie zei hij dat zijn vrouw zelfmoord had gepleegd. Hij liet het lichaam cremeren voordat hij naar Zuid-Korea terugkeerde, meldt The Korea Herald.



Maar er was al autopsie gepleegd, en daaruit bleek duidelijk dat de vrouw met nicotine was vergiftigd. Bovendien had de verdachte zijn moordplannen opgeschreven in zijn dagboek.



De man had al eerder geprobeerd zijn vrouw te vermoorden. Twee jaar geleden had hij nicotine in een drankje gedaan. Maar zijn vrouw vond het 'raar smaken' en liet het drankje verder onaangeroerd staan.

31-03-2018 17:31:11 De Paus

@ Quote B: De politie verdenkt hem ervan dat hij achter haar levensverzekering van omgerekend 114.000 euro aan zat.



Nou ben ik maar een eenvoudige Paus, maar toch klopt dit volgens mij niet . Als er iemand van 19 jaar overlijdt, dan zal niet snel aangenomen worden dat er sprake is van een natuurlijke doodsoorzaak. Je kunt als "treurende weduwnaar" nu wel net doen alsof het zelfmooord is geweest, als dat geloofd wordt ben je van de verdenking af dat je een moord gepleegd hebt. Je bent dan wel van je echtgenote af, maar als het je bedoeling was om geld los te peuteren van de levensverzekering van de overledene, dan kom je toch van een koude kermis thuis. Want bij zelfmoord wordt er geen geld uitgekeerd. Bij moord overigens weer wel, maar die uitkering gaat niet naar de moordenaar, maar naar degene die dan wel mag erven. Het is dus een volkomen zinloze moord geweest, want als de jonge vrouw zelfmoord zou hebben gepleegd, of althans als het eruit ziet alsof ze dat gedaan zou hebben, dan keert de verzekeringsmaatschappij niet uit. Net zoals de brandverzekering niet uitbetaalt als je zelf de boel ik de fik hebt gestoken. @ Quote A: Tegen de Japanse politie zei hij dat zijn vrouw zelfmoord had gepleegd.@ Quote B: De politie verdenkt hem ervan dat hij achter haar levensverzekering van omgerekend 114.000 euro aan zat.Nou ben ik maar een eenvoudige Paus, maar toch klopt dit volgens mij niet. Als er iemand van 19 jaar overlijdt, dan zal niet snel aangenomen worden dat er sprake is van een natuurlijke doodsoorzaak. Je kunt als "treurende weduwnaar" nu wel net doen alsof het zelfmooord is geweest, als dat geloofd wordt ben je van de verdenking af dat je een moord gepleegd hebt. Je bent dan wel van je echtgenote af, maar als het je bedoeling was om geld los te peuteren van de levensverzekering van de overledene, dan kom je toch van een koude kermis thuis. Want bij zelfmoord wordt er geen geld uitgekeerd. Bij moord overigens weer wel, maar die uitkering gaat niet naar de moordenaar, maar naar degene die dan wel mag erven. Het is dus een volkomen zinloze moord geweest, want als de jonge vrouw zelfmoord zou hebben gepleegd, of althans als het eruit ziet alsof ze dat gedaan zou hebben, dan keert de verzekeringsmaatschappij niet uit. Net zoals de brandverzekering niet uitbetaalt als je zelf de boel ik de fik hebt gestoken.

