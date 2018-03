31-03-2018 16:41:59

Ik weet niet wat ik van die klassieke muziek moet denken. Moet nu zelf de Moonlight Sonata instuderen (weliswaar van Beethoven en niet van Mozart) en dat vind ik zelf een enorm rustgevend stuk (de first movement dan, de rest niet). Mijn honden daarentegen schreeuwen de hele boel bij elkaar als ze hem horenhttps://youtu.be/Fan4rSHMJfUDaarnaast vraag ik me af of de honden hun baan zelf erg stressvol vinden. Ze weten toch niet wat er van hen afhangt en zien hun taken misschien (hopelijk) als een leuk spel. Zoals mijn honden ook alles een spel vinden, hoe hoe serieus ik er ook bij probeer te kijken