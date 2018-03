Vogels steken met opzet bos in brand

Het is zomer in AustraliŽ en op veel plaatsen is het verschroeiend heet. Overal sneuvelen temperatuurrecords en dan zijn bosbranden nooit ver weg. Als

31-03-2018 14:15:15 Emmo

Het is nog niet dat ze zelf brand kunnen stichten, maar het komt in de buurtĒ, klinkt het nog. Die beesten maar geen brandglas geven, dan. Die beesten maar geen brandglas geven, dan.

31-03-2018 14:16:25 Mamsie

Die beesten heten niet zomaar vuurvogels.

Ze zijn van de soort Aves Pyromaniae

31-03-2018 18:17:05 Lennox

Zo zie je maar dat de mens niet de enige gewetenloze soort is die bereid is buitensporig grote schade in de wereld aan te richten voor eigen gewin.

31-03-2018 18:25:22 Emmo

@Lennox : Mensen hebben alleen meer mogelijkheden daartoe. Bovendien hebben we, net als ratten, ons aantal mee.

