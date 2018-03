Prijs uitgeloofd voor verdwenen kraanwagen

Het is knalrood, loodzwaar en niet vooruit te branden? Juist, een 50 ton wegende kraanwagen. Dieven gingen vorige week in het Duitse Stuttgart met zo’n kolos aan de haal. Met een gangetje van 55 kilometer per uur ging het dagenlang richting het noordoosten van de Bondsrepubliek. De jacht is geopend, maar ruim anderhalve week later ontbreekt van de kraan nog steeds elk spoor.De eigenaar vraagt zich af wie er op het idee kwam om zijn monsterkraan te stelen, maar meer nog hoe je zo’n kunststukje überhaupt uitvoert zonder gezien te worden. Laat staan gepakt. Toch slagen de kraanrovers daar al dagen in. Getuigen meldden het roodkleurige gevaarte, dat zo'n 200.000 euro waard is, honderden kilometers verderop gezien te hebben.Een van de waarnemingen werd woensdag gedaan in de plaats Herzberg, in de Harz. Een getuige zag de kraanwagen op een snelweg rijden. De kidnappers hadden blijkbaar geprobeerd de moloch onherkenbaar te maken, door de stickers eraf te peuteren. Iets dat niet helemaal gelukt was, gezien het feit dat uit de resten toch de firmanaam kon worden afgeleid.Op donderdag werd de kraan gespot in Erfurt. Onderzoek van de politie leverde helaas niets op en de waarnemingen konden niet worden bevestigd. De kraanwagen staat in heel Europa gesignaleerd. Volgens de politie iets dat nog nooit eerder voorkwam. Over het verdere verloop van de speurtocht hult de recherche van Stuttgart zich in stilzwijgen.Zwaartransporteur Paule heeft inmiddels een prijs van 5.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Op Facebook verzucht het bedrijf: ,,Helaas tot nu toe geen nieuws over de kraan, maar de hoop sterft als laatste.’’ Om de zoektocht naar hun zwaargewicht wat aan te moedigen, zetten ze er een fraaie foto van een van hun andere transportvoertuigen bij.,,De respons is enorm’’, zegt bedrijfsleider van Paule, Rainer Schmid. Zelfs Duitse motorclubs staan in contact met het transportbedrijf. Op basis van de waarnemingen lijkt het alsof de dieven niet weten waar ze met de vijftigtonner heen moeten. Herzberg ligt 450 kilometer ten noordoosten van Stuttgart, terwijl Erfurt weer zo’n 150 kilometer zuidoostelijker ligt.Hoe imposant de takelwagen ook is, tot een achtervolging met de politie zal het uiteindelijk niet komen. De loodzware vier-asser gaat volgens de eigenaar niet harder dan een kilometer of vijftig. En door zijn omvang en kleur zal het voertuig overal de aandacht trekken. Op een volle tank komt de kraan hooguit 350 kilometer ver, dus moet er ook getankt worden.Schmid zegt dat rijden met de kraanwagen geen groot obstakel voor de dieven vormt. ,,Als je met een vrachtwagen kunt rijden, kun je ook met een kraan rijden.’’ Zaterdag waren de kraandieven weer onderweg, zo bleek uit een waarneming uit Leuna, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Ook daar kwam het niet tot een aanhouding. Schmid vraagt daarom iedereen de ogen open te houden.