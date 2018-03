Verkeer rijdt naar Grolschfabriek ipv naar Enschede

Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs die naar Enschede willen, nemen op de A35 al dagenlang de verkeerde afslag. De oorzaak: de afslag naar Grolsch is weer open, maar leidt alleen naar Grolsch...Het is deze woensdagochtend een koddig gezicht: als schapen in een kudde volgen weggebruikers elkaar, van de A35 af richting de fabriek van Grolsch. Om vervolgens bij de parkeerplaatsen van de bierbrouwer te draaien. Of al iets eerder, midden op de weg. Verkeersregelaar Fred de la Fonteyne is de tel van het aantal voertuigen dat verkeerd rijdt na tweeënhalf uur bijna kwijt. „Maar meer dan 50 zijn het er wel. En gisteren (dinsdag, red.) waren het er nog meer.”Wat is er aan de hand? De afgelopen maanden was de oude afrit naar Grolsch afgesloten. Verkeer dat via de Westerval Enschede in wilde én verkeer dat naar Grolsch moest, kon iets verderop afslaan. Onder het viaduct door en dan naar rechts. Wie richting de binnenstad reed, maakte als het ware een lus. Afgelopen weekeinde was de Westerval stadinwaarts helemaal afgesloten, inclusief de afritten.Sinds afgelopen maandag is zowel de afrit na het viaduct als de afrit naar Grolsch weer open. En daar gaat het mis. Veel weggebruikers nemen de afslag naar Grolsch, oftewel de oude afslag naar Enschede-West, in plaats van de tweede. Daardoor stranden ze bij de bierbrouwer. In de toekomst kan verkeer via de afrit bij Grolsch naar de nieuwe N18 richting Haaksbergen.„Afgelopen maandag was deze situatie nieuw. Maar we zijn nu twee dagen verder en mensen rijden nog steeds verkeerd”, vertelt De la Fonteyne. In zijn stem klinkt verbazing door. Hij werkt voor Traffic Service Nederland, het bedrijf dat is ingehuurd om het verkeer in goede banen te leiden. Sinds dinsdag wijst hij weggebruikers naar de juiste weg. Maandag was het nog drukker, zo heeft hij zich laten vertellen. Volgens een collega stond het toen helemaal vast, onder meer met voertuigen die op weg waren naar de Enschedese Paaskermis. „Vrachtwagens van Grolsch stonden 25 minuten stil. Die mensen waren niet blij.”De la Fonteyne: „Ik vermoed dat er toen iets verder terug op de A35 een pijl verkeerd stond. Dat er twee pijlen naar rechts wezen in plaats van één naar rechts en één rechtdoor.”Deze woensdag laat de informatie op de A35 niets aan duidelijkheid te wensen over. ‘Grolsch: 1.200 meter’, ‘Grolsch: 600 meter’, staat er op geel-zwarte borden langs de snelweg. Steevast met een pijl naar rechts. En op een elektronisch informatiebord: ‘Afslag Enschede-West: 1.500 meter.’ Kan niet misgaan, zou je zeggen. Maar dat gaat het wel.Eén van de automobilisten die bij Grolsch moet draaien, is Ciska de Weerd. Ze is vanuit Groningen op weg naar haar werk. „Ik vind dat het hier slecht is aangegeven”, zegt ze. Ze voegt er aan toe dat ze afging op de informatie die haar navigatiesysteem gaf. „Ik reed ‘op’ de TomTom.” De la Fonteyne lacht: „Bij veel mensen gaat het dáár mis. Ze volgen hun TomTom en die geeft deze afslag (bij Grolsch, red.) aan.” Dat is ook bij een andere vrouw het geval. Ze begint te blozen als de verslaggever haar vraagt hoe het kan dat ze verkeerd is gereden. „Je ziet het al: blond hè?”. Haar naam durft ze niet meer te noemen.De la Fonteynes collega oppert om een bord te plaatsen nabij Hengelo met daarop de tekst ‘Vanaf hier navigatie uit’. „En dat bord gaat er ook komen. Maar daar moet eerst nog een klap op worden gegeven in ons hoofdkantoor in Oss.” Voorlopig verwacht De la Fonteyne nog wel een tijdje mensen de weg te moeten wijzen. Elke dag, vanaf 07.00 uur ’s ochtends. Dagelijks rijdt hij van Noord-Brabant naar Enschede en hij is steeds stipt op tijd. „Ik rijd in één keer goed.”