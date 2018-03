Dieven bemachtigen sleutelcodes van auto door huismuren heen

Hackers hebben in november 21 auto's leeggeroofd in de kop van Noord-Holland door met een apparaat de sleutelcodes van de auto's door de huismuren heen te kopiŽren. Terwijl de twee mannen 's nachts op de oprit voor het huis staan, weten ze de codes te bemachtigen.De dieven sloegen toe in Bergen, Heiloo, Julianadorp, Hoorn en Schagen. Het opsporingsprogramma Bureau NH liet videobeelden zien van de dieven.De twee mannen maken daarbij gebruik van een zogeheten 'relay attack system'. Met het grote apparaat kopiŽren ze de geheime sleutelcode van de auto, dwars door een deur of een muur van een huis heen terwijl zij buiten op de oprit staan. Daarna konden ze zonder problemen in de auto's komen.De criminelen hebben uit 21 auto's airbags en navigatiesystemen gestolen.