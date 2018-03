Dubbel aanzoek: vriendinnen vragen elkaar op zelfde moment ten huwelijk

Het toppunt van toeval n romantiek in een natuurgebied in Colorado. Daar filmde een jongen hoe zijn zus haar vriendin ten huwelijk zou gaan vragen. Ze zit al op n knie, op het moment dat haar vriendin ook een verlovingsring tevoorschijn haalt.Later bleek dat de twee allebei afzonderlijk van elkaar een huwelijksaanzoek hadden gepland voor dezelfde dag.En van de twee vrouwen had haar broer gevraagd haar aanzoek te filmen. Hij heeft dat filmpje waarin te zien is hoe ze elkaar ten huwelijk vragen, afgelopen weekend via Twitter gedeeld.Op de beelden is ook te zien hoe n van de vriendinnen aan de dochter van de ander vraagt of ze haar moeder mag zijn. Het filmpje heeft inmiddels duizenden likes.Het is niet de eerste keer dat twee vrouwen elkaar op nagenoeg hetzelfde moment ten huwelijk vragen.In februari van dit jaar wilde Tori Monaco haar vriendin ten huwelijk vragen, maar toen ze dat deed haalde haar vriendin ook een ring voor haar tevoorschijn. Ook hun 'dubbelaanzoek' werd vastgelegd.