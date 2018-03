Turkse vrouw komt erachter dat haar overleden moeder eigenlijk man was

In het tv-programma van onderzoeksjournaliste Müge Anlı kwam een van de meest bizarre verhalen ooit aan het licht. Een inmiddels overleden vrouw bleek eigenlijk een man te zijn. Ze had jarenlang gelogen tegen haar omgeving, tegen de man met wie ze jarenlang getrouwd was en tegen haar dochter. Hoe ze dat deed?Het verhaal van Handan Kaya is een van de meest ongelofelijke en bizarre verhalen ooit. Ze werd geboren als Nail Ç, een jongen, maar ze wist al vrij snel dat ze eigenlijk een meisje was. Ze kleedde en gedroeg zich als een meisje. Haar familie was hier niet blij mee, dus verliet ze het dorp waar ze was geboren en getogen en begon een nieuw leven in Istanbul.Ze voldeed niet aan de voorwaarden om omgebouwd te worden tot vrouw, dus stal ze de identiteit van Sükran Aktas, maar noemde zich Handan Kaya. Ze trouwde met een man, die er nooit achterkwam dat zijn vrouw eigenlijk een man was. Ze wist haar geheim zo goed te bewaren, dat ze haar omgeving zelfs deed geloven dat ze zwanger was en een kind kreeg.Hoe? Ze werkte jarenlang als verpleegster dankzij neppe diploma’s. Ze werkte zelfs in verschillende ziekenhuizen. Later opende ze een winkeltje in Istanbul en was erg geliefd bij de buurtbewoners. Op 60-jarige leeftijd kwam ze echter plotseling te overlijden. In het ziekenhuis kregen haar dochter en man te horen dat respectievelijk hun moeder en echtgenote eigenlijk een man was. Ze kregen de schok van hun leven. Het leven van Tansu bleek volledig nep te zijn. Haar vader bleek niet haar vader en haar moeder bleek niet haar moeder, haar moeder was immers een man.Tansu kwam op televisie op het programma van onderzoeksjournaliste Müge Anli, die een van de populairste tv-programma’s van Turkije presenteert. Aysel Basar dacht dat Tansu wel eens haar dochter kon zijn. Haar pasgeboren baby was namelijk op 28 februari 1994 gestolen uit het ziekenhuis in Çorlu, een stad dicht bij Istanbul. DNA-onderzoek wees uit dat ze gelijk had. Ze kon haar baby na 24 jaar weer omarmen.Handan Kaya was veel kilo’s aangekomen om iedereen te doen of ze zwanger was en drong na 9 maanden een ziekenhuis binnen. Een vrouw genaamd Fatma Çelik belde het programma en zei dat ze in dezelfde kamer als Aysel Basar lag en dat Handan Kaya haar zoontje probeerde te pakken met de smoes dat het kindje een prik moest krijgen, maar daarvan afzag toen een familielid aanbood mee te willen komen.Daarop pakte Handan Kaya het dochtertje van Aysel Basar en ontvoerde de pasgeboren baby. Kaya had alles zo goed gepland, dat ze in haar buik sneed en haar buik hechtte om iedereen te doen geloven dat ze een keizersnee had gehad. Alles kwam aan het licht toen ze jaren later overleed en uit autopsie bleek dat ze een man was. Vandaag bleek Tansu haar werkelijke familie te hebben gevonden.