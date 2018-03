Inbreker wordt gebeten door exotische slangen

Een Australische boef zag zijn strooptocht in een dierenwinkel volledig in het water vallen. De dief had niet verwacht dat de slangen die hij probeerde te stelen, zich zo tegen hem zouden keren. Met een pijnlijk resultaat als gevolg.



In de Australische dierenwinkel Wild About Reptiles in Adelaide hebben de reptielen getoond dat er niet met hun te sollen valt. Op videobeelden is te zien hoe een dief de kassa probeert leeg te maken. Zonder succes, want er zat geen geld in de lade. Toen hij geen andere waardevolle spullen vond, richtte hij zijn pijlen op de exotische slangen van de dierenwinkel. Daar had de boef beter twee keer over nagedacht. Hij sloeg het terrarium van de dieren aan de diggelen waardoor de slangen abrupt wakker werden. “De dieren moeten erg geschrokken zijn”, aldus de eigenaar van de winkel.



De dief probeert geruisloos de slangen mee te nemen, maar die keren zich tegen hem en beginnen te bijten. “De dader had geen flauw benul wat hij deed, we hebben hier veel duurdere dieren staan.” De eigenaar heeft nu de bewakingsbeelden op sociale media gepost, in de hoop dat de man spijt krijgt en de beestjes terugbrengt. “Een van de slangen was nog maar vier weken oud en kan zichzelf nog niet zelfstandig voeden.”

Reacties

Een van de slangen was nog maar vier weken oud en kan zichzelf nog niet zelfstandig voeden ik dacht dat een slang vanaf dag 1 zichzelf kan voeden?

quote : sommige slangen bewaken hun eitjes, maar als de eieren uitkomen, staan de juvenielen er alleen voor; geen enkele slang kent enige vorm van broedzorg voor de nakomelingen



Wèl zijn er in Australie heel giftige slangen (inbreker wordt gebeten!!)

Misschien kan hij daarom de slangen niet meer terugbrengen



Wat de beste man wellicht bedoelde is dat in de natuur van elke 100 slangen misschien maar 10 volwassen worden, de rest sterft voortijdig doordat ze opgevreten worden door andere roofdieren, vogels, of slangen, of niet in staat zijn voldoende voedsel te vangen om in leven te blijven. Survival of the fittest.. Dus in die context kan ik het wel plaatsen.



, dat zijn inderdaad maffe dieren Heb er weleens documentaires over gezien, ze lijken wel in elkaar geflanst te zijn met allerlei reserveonderdelen van andere dieren



.



