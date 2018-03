Serveersters belaagd bij benefietdiner

The Presidents Club stopt met het organiseren van evenementen om fondsen te werven voor goede doelen. Het bestuur van de Britse organisatie nam dat besluit nadat ophef was ontstaan over een Londens benefietdiner, exclusief voor mannelijke gasten. Serveersters werden er op grote schaal seksueel lastiggevallen.



Politici en geldschieter WPP, een internationaal reclamebedrijf, hebben verontwaardigd op het wangedrag gereageerd. Het schandaal kwam aan het licht dankzij The Financial Times. Die stuurde vorige week twee verslaggeefsters undercover als bediendes naar het luxueuze Dorchester-hotel. Aanwezig waren 360 welgestelde mannen uit de zakenwereld en de politiek. Ongeveer 130 vrouwen, ingehuurd als serveersters, moesten een kort zwart rokje, bijpassend ondergoed en hoge hakken dragen. Ze kregen een zwijgplicht.



Veel vrouwen werden tegen hun zin betast, gezoend of wellustig toegesproken. Sommige kregen ook oneervolle verzoeken, bijvoorbeeld om mee te komen naar een privékamer of om zonder onderbroek op tafel te dansen. Eén vrouw vertelde dat een gast haar zijn penis liet zien. Dit ondanks de waarschuwing in de brochure dat gasten het personeel niet mochten lastigvallen.



Tijdens het diner, dat jaarlijks werd gehouden, werden miljoenen euro's opgehaald voor kansarme kinderen. Een van de goede doelen, een ziekenhuis, heeft gezegd de donaties terug te storten.



Ook premier Theresa May zei zich ongemakkelijk te voelen na de berichtgeving. Labour-parlementariër Yvette Cooper tweette: 'Is dit waar die mannen om vragen voordat ze doneren aan een goed doel? Ronduit walgelijk en beschamend.'



Het mannendiner was al jaren berucht, maar leek onkwetsbaar. In de nasleep van de #MeToo-discussie is er nu toch beweging in gekomen. Het geld dat nog in kas is, zal worden verdeeld over instellingen die kinderen helpen.

Reacties

30-03-2018 13:37:25 Hisoka

Erelid



WMRindex: 977

OTindex: 975

uhu, men zal vast niet geweten hebben dat de portemonnee van een hitsige man nu eenmaal wat losser is. Wie had dat gedacht...

30-03-2018 14:00:42 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 31.520

OTindex: 17.410

@Hisoka : Wat natuurlijk ook helpt is het feit dat deze mannen zich een weinig verheven achten boven de rest van de populatie.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: