Canadese tiener wint hoofdprijs van loterij op 18de verjaardag

Een tiener uit Canada kocht een lot van de Canadese lotto om haar 18de verjaardag te vieren. Die verjaardag zal ze niet snel vergeten, want op het eerste lot dat ze ooit kocht, viel meteen de hoofdprijs.



De 18-jarige Charlie Lagarde had de keuze: of 1 miljoen dollar in één keer uitbetaald krijgen, of duizend dollar per week voor de rest van haar leven. Ze koos voor dat laatste, omdat er dan geen belasting over hoeft te worden betaald. Omgerekend krijgt ze nu dus de rest van haar leven iedere week ruim 600 euro.



"Dit is een fantastische start van het leven voor deze jonge vrouw", zegt een woordvoerder van de loterij tegen Canadese media.



De gemiddelde levensverwachting voor vrouwen in Canada is 84 jaar. Als ze die leeftijd haalt, krijgt ze 66 jaar lang 52.000 dollar. Dat komt dan uit op ruim 3,4 miljoen Canadese dollar. (2,1 miljoen euro).



Met het geld wil Charlie gaan reizen en ze wil het gebruiken voor haar studie. Aan de loterij heeft ze verteld dat ze Fotografie wil studeren en dat haar droom is om bij National Geograpic te werken.

Reacties

29-03-2018 18:23:39 stora

Stamgast



WMRindex: 9.664

OTindex: 1.155

Zo'n prijs wil ik ook wel, dan kan je elke week vieren dat je gewonnen hebt

29-03-2018 18:37:22 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.891

OTindex: 61.721

@stora : Toch zou ik het liever in één keer 9ntvangen. Hoe zou dat nou toch komen hè!

29-03-2018 18:40:37 stora

Stamgast



WMRindex: 9.664

OTindex: 1.155

@Mamsie en dan al die briefjes op je bed leggen en je als Dagobert Duck voelen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: