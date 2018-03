Geterroriseerde ijssalonhouder Hilversum sprakeloos om vervolging

Een Hilversumse ijssalonhouder werd vorig jaar zomer in heel Nederland bekend. In een filmpje op internet was te zien hoe de vrouw met een stok van zich afsloeg terwijl jongeren racistische teksten uitschreeuwden. Vandaag komt ze opnieuw in het nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat haar vervolgen.De vrouw werd afgelopen zomer onder meer 'kankernegerin' en 'kankeraap' genoemd, is te horen op de beelden. "Ga lekker je boom in", zei één van de jongens haar ook nog. De vrouw sloeg met een stok om zich heen.De vrouw wordt nu vervolgd op verdenking van mishandeling. Een van de jongens moet voor de rechter komen voor belediging. Het OM meldt dat beide partijen aangiften hebben gedaan. Er is nog geprobeerd om te bemiddelen, maar die poging is mislukt. Daarom heeft het OM nu alsnog besloten om strafrechtelijk te vervolgen.De vrouw werd door NH Nieuws op de hoogte gebracht van de vervolging. "Ik ben sprakeloos. Ik wil juist rust met mijn gezin, dit is een moeilijke periode. Blijkbaar is dit wat het OM gaat doen. Ik moet dit even laten bezinken."De vrouw liet donderdag op Facebook weten dat ze deuren van de ijssalon in Hilversum sluit vanwege alle commotie. "Ik heb geprobeerd om de draad weer op te pakken en door te gaan, maar het mocht niet baten."Het OM meldt ook dat de vrouw twee keer aangifte heeft gedaan van 'eerdere incidenten' bij de ijssalon. Daders werden toen niet gepakt.