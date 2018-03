Centoundici formaggi: restaurant maakt pizza met 111 (!) soorten kaas

Een droom voor alle kaasliefhebbers: de chef van een pizzeria in Berlijn heeft een pizza met maar liefst 111 soorten kaas gemaakt. Het gerecht staat daarmee in het Guinness World Records boek.In totaal werd er ruim 288 gram kaas gebruikt voor de pizza. De bakker bedekte hem onder andere met mozzarella, emmentaler, Comté en geitenkaas. En dus nog 107 andere kaassoorten.Toch is de deegbodem niet veel groter dan die van een normale pizza. Dat komt doordat van elke smaak maar 2,6 gram is gebruikt.