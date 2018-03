Wisconsin is op zoek naar serietoiletverstopper

Een politiebureau in de Amerikaanse staat Wisconsin is op zoek naar een persoon die de voorbije jaren een openbaar toilet zo’n dertig keer deed verstoppen. De verdachte stak er elke keer een flesje frisdrank in, waardoor de leidingen telkens opengebroken moesten worden.



De Sheboygan Police Department is ten einde raad. Het politiebureau uit Wisconsin is al een tijdje op zoek naar een persoon die er van houdt om openbare wc’s te verstoppen en roept nu de hulp in van sociale media. Het plaatste eerst een tweet online met de vraag op het toilet niet meer te vullen met afval en legde daarna in een uitgebreide post op Facebook uit waarom het die rare vraag stelde.



“Iemand verstopt het vrouwentoilet in het Deland Community Center met een flesje frisdrank”, klinkt het. “In plaats van het flesje door te spoelen, duwt de verdachte het in de afvoer.” De acties hebben tot nu toe al duizenden euro’s aan reparatie en manuren gekost. Bovendien was het toilet ook elke keer een tijdlang onbruikbaar.



Het kleinste kamertje was in 2016 12 keer verstopt, in 2017 14 keer en dit jaar al 3 keer. Op camerabeelden heeft de politie al een verdachte man opgemerkt, maar het is niet zeker dat hij de dader. Ze vragen buurtbewoners om relevante informatie door te geven.

