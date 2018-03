Nieuw-Zeeland naarstig op zoek naar Russische spionnen

Nieuw-Zeeland wil heel erg graag Russische spionnen het land uitzetten, maar waar zijn ze?



De regering in Wellington zegt dat er 'geen individuen hier in Nieuw-Zeeland zijn die aan het profiel voldoen'. "Als die er waren, zouden we al eerder actie hebben ondernomen", zegt premier Jacinda Ardern volgens de Britse krant The Guardian.



Door westerse landen zijn meer dan honderd Russische diplomaten uitgezet in reactie op de moordaanslag op de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Julia.



Nieuw-Zeeland heeft wel de Russische ambassadeur op het matje geroepen om de 'ernstige zorgen' over te brengen.

Reacties

28-03-2018 16:10:57 stora

Stamgast



WMRindex: 9.640

OTindex: 1.149

Quote:

Nieuw-Zeeland heeft wel de Russische ambassadeur op het matje geroepen om de 'ernstige zorgen' over te brengen.

En die ernstige zorgen zijn natuurlijk dat er geen spionnen zijn.

Dus de ambassadeur krijgt het verzoek om spionnen te sturen, zodat Nieuw-Zeeland ook iemand kan uitzetten En die ernstige zorgen zijn natuurlijk dat er geen spionnen zijn.Dus de ambassadeur krijgt het verzoek om spionnen te sturen, zodat Nieuw-Zeeland ook iemand kan uitzetten

28-03-2018 17:37:00 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 31.475

OTindex: 17.401

Een gemiste kans voor Poetin. Maar als hij slim is zal hij er een paar sturen. Met een bordje op het voorhoofd, anders zijn ze zo lastig te herkennen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: