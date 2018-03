28-03-2018 16:15:28

Zo, das lang geleden dat ik hier ergens op heb gereageerdMaar:Laten we even de officiële cijfers er bijpakken van Informatie Centrum Cannabis:Algemeen gebruik cannabisOngeveer een vijfde (20,9%) van de bevolking van 18 jaar en ouder rapporteerde in 2016 ooit in het leven wel eens cannabis (hasj en wiet) te hebben gebruikt. Omgerekend naar de bevolking bedroeg het aantal ooitgebruikers van cannabis ongeveer 2,77 miljoen. (95% betrouwheidsinterval 2,63-2,91 miljoen).---Succes met het innemen van een 5de van alle rijbewijzen in Nederland.Canabis.Helemaal omdat Cannabis heel lang in het bloed blijft zitten:VIA BLOED NAAR VETWEEFSEL EN WEER TERUGOok het vetweefsel is bij cannabis belangrijk. Cannabis wordt namelijk, nadat het in het bloed terechtkomt, afgegeven aan het vetweefsel. Vervolgens geeft het vetweefsel de cannabis weer heel langzaam af aan het bloed.Het zijn dus twee stappen:afgifte van cannabis door bloed aan vetweefsel: halfwaardetijd 30 minutenafgifte van cannabis in vetweefsel aan bloed: 2 tot 7 dagen.Omdat de afgifte van cannabis vanuit het vetweefsel naar het bloed zo langzaam gaat, blijft cannabis nog zo lang aantoonbaar.--Ja ik ben het er helemaal mee eens dat rijden onder invloed aangepakt moet worden.Maar door de medische wereld is aangegeven dat het uitsluiten wanneer de cannabis is opgenomen in het bloed niet met zekerheid aangegeven kan worden.Ze baseren dus alles wat in dit artikel staat op aannames.Als ik dat in mijn werk zou doen, dan zou ik al lang ontslagen zijn