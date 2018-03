Overweldigend aanbod hout voor paasvuren door storm

Door de storm van januari zijn er zo veel bomen omgevallen en takken van bomen gewaaid, dat er in sommige dorpen wel erg veel hout voor het jaarlijkse paasvuur wordt aangeboden. Een aantal dorpen in Twente heeft daarom een 'houtstop' ingesteld.



"De brandweer heeft aangegeven: nu is het wel genoeg", zegt Bart van Groningen, een van de organisatoren van het paasvuur in het buurtschap Esbrook. "Door de storm van januari zijn er veel bomen omgegaan. Met het oog op het paasvuur hebben veel mensen dat hout opgespaard."



Met een vergunning voor 1000 kuub hout is de organisatie van het paasvuur in Esbrook geen kleintje. Maar zo bont als sommige omringende dorpen die strijden om het grootste paasvuur maken ze het in Esbrook niet. "We hebben hier in de omgeving niet zulke grote weilanden. Er staat eigenlijk altijd wel een bomenrij omheen. We moeten het vuur dus wel enigszins binnen de perken houden."



Het paasvuur in Esbrook wordt vooral voor kinderen georganiseerd, licht Van Groningen toe. "We beginnen met een optocht met lampions en fakkels en de kinderen steken vervolgens het vuur aan."



Van Groningen kan zich dan ook goed vinden in het besluit van de brandweer, niet in de laatste plaats omdat hij ook een van de vrijwilligers is die de rotzooi na afloop weer moet opruimen. "Je hebt er mensen bij die zeggen: hoe groter het vuur, hoe beter. Maar als ik vraag: 'Kom je het na afloop dan ook opruimen?' denken ze er toch anders over."



Meestal is een groep vrijwilligers twee dagen bezig om het geleende weiland van een boer weer te herstellen. "Eerst moet het as uit elkaar getrokken worden met een kraan. En vervolgens moet het as nog een week afkoelen voordat je het kunt opruimen."



Mensen die nu met overgebleven hout zitten, kunnen zelf een stookvergunning aanvragen om het te verbranden. Of mogen het gratis naar een milieupark of een ander paasvuur brengen, waar het aanbod misschien minder overweldigend is.

