Oranje sneeuw vermengd met woestijnzand

Uit grote delen van Oost-Europa komen meldingen over wintersportgebieden die door oranje sneeuw zijn getransformeerd tot ‘marslandschappen’. In Rusland, Bulgarije, Oekraïne en Roemenië is het sneeuwlandschap van kleur veranderd.De oorzaak hiervan is dat Sahara-zand zich met de sneeuw vermengd heeft. Woestijnstormen blazen het zand richting Oost-Europa.