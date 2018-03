Man probeert McDonalds hamburger te bestellen op zijn paard

Een man uit het Britse Suffolk heeft het begrip drive-through wel heel letterlijk genomen. Tijdens een bezoek aan de plaatselijke McDonalds ging de klant met zijn paard zijn bestelling afhalen.Toen de Britse man aan kwam gegaloppeerd, moest hij wel eerst afstappen van het personeel. Vervolgens zocht hij een parkeerplaats voor zijn dier en bestelde hij een koffie. Justin Barrett, een 43-jarige inwoner uit Suffolk, was één van de getuigen ter plaatse. “Eerst dacht ik dat het aan mijn ogen lag, maar er stond wel degelijk een kerel met een paard aan de drive-through.”Volgens bewoners is het niet de eerste keer dat de paardrijder zo’n bijzondere uitstap maakt. “Als ik de buren mag geloven, gaat hij ook regelmatig winkelen bij Tesco (plaatselijke supermarkt) met het beest, aldus Barrett. Het incident zorgde voor hilariteit in de stad, maar de fastfoodketen kan er minder om lachen. “Wie zijn of haar eten wil ophalen, kan dit alleen doen met een wagen of een motor. Daarnaast zijn dieren niet welkom in het restaurant”, aldus een woordvoerder van McDonalds.