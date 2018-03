Rokende olifant verbaast wetenschappers

Toen een groep wetenschappers onderzoek deed naar het gedrag van tijgers en hun prooien in het Nagarahole National Park in India, kregen ze meer dan gevraagd. Plotseling stonden ze oog in oog met een rokende olifant.Varun Goswami, een van de biologen die de ontdekking deed, heeft een verklaring voor het vreemde gedrag. “De olifant wilde houtskool eten, waardoor hij de assen wegblies en de restjes naar binnen smikkelde.” Houtskool eten is voor dieren niet zo slecht. Er worden medicinale eigenschappen aan toegeschreven. Houtskool is ook goed voor de vertering en dient als “tegengif” tegen bepaalde toxische stoffen.