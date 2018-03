Cannabis-tampons moeten menstruatie verlichten

Het verlichten van menstruatiepijn is al een eeuwenoude zoektocht. Het Amerikaanse bedrijf Fiora denkt hiervoor definitief een oplossing te hebben gevonden. Met hun marihuana-tampons hopen ze komaf te maken met die vervelende buikpijn.



Fiora is een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in producten met cannabis. Met hun laatste uitvinding willen ze vrouwen een hart onder de riemen steken. De marihuana-tampon zou rugpijn moeten verlichten en het ongemak van maandstonden verminderen. Goedkoop is het product niet: je betaalt voor een pakketje van vier, maar liefst 44 dollar (36 euro).



Het bedrijf wil hygiŽnische producten combineren met de medicinale werking van cannabis. Het is wel aangeraden om naast de tampon ook maandverband te gebruiken, aangezien de capsule minder bloed opvangt. Het gebruik van de tampons is ook op eigen risico, ze zijn namelijk niet goedgekeurd door de Amerikaanse gezondheidsdienst.

Reacties

27-03-2018 10:51:55 GroteMop1983









Quote:

Het is wel aangeraden om naast de tampon ook maandverband te gebruiken, aangezien de capsule minder bloed opvangt.

Dan kun je beter de goedkopere variant nemen, die neemt grotendeels alles op.

27-03-2018 10:55:43 stora









We hebben tegenwoordig mensen die verslaafd zijn aan slagroom patronen en nu krijgen we ook verslaafden van tampons.

27-03-2018 11:22:45 Mamsie









Een soort van spacecake maar dan voor in de doos.

27-03-2018 11:36:22 GroteMop1983









@allone : goedkopere tampons (alles behalve die vier tampons van 11 euro per stuk.) Nee, maar heb wel ervaring met doorlekken en dat is niet prettig.

27-03-2018 12:25:12 MIADIA









S @Mamsie : alsof je het zo bij de bakker hebt gehaald

27-03-2018 13:57:08 venzje









Hoe goed absorbeert een joint? Misschien is dat even (on)doeltreffend en een stuk goedkoper.

27-03-2018 13:58:35 Mamsie









@venzje : O jee, dat geeft veel kans op verwisseling hoor!

27-03-2018 14:01:23 venzje









@Mamsie : Je zult ze inderdaad wat vaker moeten verwisselen.

