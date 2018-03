Jeff juicht voor de derde keer te vroeg: alweer geklopt op de streep

Juichend ging Jeff Vermeulen uit Exloo zaterdag als winnaar over de streep in de Omloop van de Veenkoloniën.Nou ja, dat was zijn bedoeling, maar Jeff gooide zijn armen iets te vroeg in de lucht. Daardoor werd hij alsnog geklopt door Jesper Rasch uit Zandvoort, die man wél doortrapte en zodoende een makkelijke prooi had aan juichende Jeff.Foutje bedankt? Je zou zeggen van wel, want iedereen kan zich een keer vergissen. Alleen, dit was al de derde keer dat Jeff te vroeg juichte en zo de zege uit handen gaf. Bij de junioren haalde hij dit kunststukje al een uit en ook in 2013, tijdens de Parel van de Veluwe, gingen de armpjes van Jeff iets te vroeg omhoog.,,Het gaat hem nog wel een keer gebeuren’’, voorspelt ploegleider Allard Engels van wielerploeg VolkerWessels-Merckx. ,,Het zit gewoon in zijn karakter.’’En wat zegt juichende Jeff zelf over zijn schijnbaar onbedwingbare dwang tot vroeg-juichen? ,,Dommer dan dit kan natuurlijk niet. Het ergste vind ik dat ik mijn ploeggenoten heb teleurgesteld.’’