Verboden te sterven in het Noorse dorp Longyearbyen

In het Noorse dorp Longyearbyen is het verboden te sterven. Mensen die met pensioen gaan, worden verzocht het eiland te verlaten. Ook zieke mensen worden verzocht te verhuizen.

Eerst even situeren: Longyearbyen ligt op Spitsbergen, een eilandengroep die dubbel zo groot is als België. “Het is de meest noordelijke menselijke nederzetting. Dichter bij de Noordpool kan je niet wonen” zegt correspondent Elisabeth Lannoo in Nieuwe Feiten.



“Het is er zo koud dat de hele eilandengroep bedekt is met permafrost, grond die nooit ontdooit. De huizen worden er op palen gebouwd” zegt Lannoo. “Maar dat betekent ook dat je er geen mensen kan begraven: de lijken komen door de vorst terug naar boven. Het is er gewoon niet mogelijk om een mens te begraven, en daarom mag je er niet sterven.”



Het gaat zelfs nog verder: mensen die met pensioen gaan, worden verzocht het eiland te verlaten. “Er woont vooral een heel jonge bevolking. Oudere mensen die er toch per se willen blijven wonen, moeten verzekeren dat ze goed voor zichzelf kunnen zorgen.” En dat is nodig, want er is geen geld en capaciteit om een ziekenhuis te bemannen in Longyearbyen, enkel een beperkte huisartsenpost.



Zieke mensen worden met helikopters naar het vasteland gebracht of verzocht te verhuizen. Zwangere vrouwen moeten drie weken voor hun uitgerekende datum naar het vasteland.



Maar wie wil daar dan wonen?

In totaal zijn er zo’n 2500 inwoners. Vaak woont men er maar tijdelijk, zegt Lannoo. “De meeste mensen werken er in het toerisme. Er komen immers veel cruiseschepen naar Spitsbergen. En er gebeurt ook wetenschappelijk onderzoek.”



Ze worden vergezeld van zo’n 3000 ijsberen, al houden die zich meestal weg van de bewoonde wereld.



Ook nog interessant om weten: alcohol is er goedkoper dan op het vasteland. Daarom werd er een alcoholquotum ingevoerd. En bij uitzondering kan je wel vragen om gecremeerd te worden, maar daar maken maar weinig mensen gebruik van. Want er is ook geen crematorium…

Reacties

26-03-2018 18:58:41 stora

Stamgast



Ik zou daar niet willen wonen.

Ik zou me de hele tijd als een ola ijsje voelen.

26-03-2018 19:04:57 allone

Stamgast



Quote:

En bij uitzondering kan je wel vragen om gecremeerd te worden, maar daar maken maar weinig mensen gebruik van. Want er is ook geen crematorium… en zonder bomen zal een houtvuurtje er ook niet in zitten. Hoe worden de huizen daar verwarmd? en zonder bomen zal een houtvuurtje er ook niet in zitten. Hoe worden de huizen daar verwarmd?

26-03-2018 19:43:44 stora

Stamgast



Misschien moeten we hier ook maar een wet maken dat het verboden is om dood te gaan



Laatste edit 26-03-2018 19:45 @allone , oliekachels misschien.Misschien moeten we hier ook maar een wet maken dat het verboden is om dood te gaan

26-03-2018 20:00:27 allone

Stamgast



@stora : zijn we al niet één van de dichtstbevolkte landen die er zijn?! Hoe stel je je dat voor? zijn we al niet één van de dichtstbevolkte landen die er zijn?!Hoe stel je je dat voor?

26-03-2018 21:00:52 stora

Stamgast



Gewoon strafbaar stellen . @allone , net als Nooryearbyen.Gewoon strafbaar stellen .

26-03-2018 21:38:09 Samui-Axe

@stora : Verboden maar niet strafbaar. Zo is het in sommige landen verboden zelfmoord te plegen, ook daar staat geen straf op, het is simpelweg verboden.. Ach, ik vind het wel kolderiek..

26-03-2018 22:22:42 TonK

Erelid

@Samui-Axe : @stora : @allone : Ik vind dat op zelfmoord en doodgaan een straf moet staan; de doodstraf

26-03-2018 23:04:19 Emmo

Oudgediende



Dan kun je maar beter helemaal legaliseren. Als iemand zichzelf wil vergiftigen dan moet 'ie z'n goddelijke gang maar gaan. @Samui-Axe : Net als de gedoogwetten in Nederland wat betreft drugs. Wel strafbaar maar als je gesnapt wordt is er niets aan de hand.Dan kun je maar beter helemaal legaliseren. Als iemand zichzelf wil vergiftigen dan moet 'ie z'n goddelijke gang maar gaan.

Anderzijds, mijn jongste kon al op 15 jarige leeftijd vrij eenvoudig harddrugs scoren. Dus ik denk dat het uiteindelijk weinig uitmaakt, als je het wilt dan kun je het gemakkelijk vinden, met of zonder legalisering.. @Emmo : Mee eens wat softdrugs betreft. Maar met harddrugs vind ik legalisering beangstigend omdat je een stuk bescherming tegen jezelf weghaalt.Anderzijds, mijn jongste kon al op 15 jarige leeftijd vrij eenvoudig harddrugs scoren. Dus ik denk dat het uiteindelijk weinig uitmaakt, als je het wilt dan kun je het gemakkelijk vinden, met of zonder legalisering..

Lollig hé? @TonK : Op 28 jarige leeftijd pleegde mijn zoon zelfmoord, moegestreden door zijn strijd tegen zijn drugsverslaving....Lollig hé?

