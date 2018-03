Giraf zet zich klem in boomtak en overlijdt

In dierentuin GaiaZOO in Kerkrade is een giraf met haar hals klem komen te zitten in de vork van een boomtak. Het vrouwtje overleefde het niet, aldus directeur Rob Huppertz.



Vermoedelijk is de vier jaar oude giraf zaterdagochtend “op een bizarre manier gestruikeld” en daardoor klem komen te zitten. Het dier kon zichzelf niet bevrijden en is vermoedelijk gestikt. Pas toen de andere dieren die op de savanne verbleven naar binnen waren gelokt, konden oppassers na enkele uren bij de onfortuinlijke giraf komen, die toen al was overleden. “Het was een heel surrealistisch plaatje. Het is een zeer onaangename dag voor de verzorgers”, aldus Huppertz.

Reacties

26-03-2018 14:41:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.861

OTindex: 61.678

Ach, wat een trieste gebeurtenis.

Maar waarom kon er niets gedaan worden toen de andere dieren nog buiten waren?

Lopen er gevaarlijke beesten bij?

26-03-2018 14:54:52 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.148

OTindex: 172

S



: Echt gevaarlijk niet. Maar er staan veel dieren bij elkaar op een grote open plek. Zebra's, giraffen, springbokken, etc. Maar allemaal bij elkaar ga je niet op je gemak een giraf bevrijden er tussen. GaiaZoo is hier naast de deur, kom er dagelijks langs. Best vreemd dat daar zoiets gebeurt is. @Mamsie : Echt gevaarlijk niet. Maar er staan veel dieren bij elkaar op een grote open plek. Zebra's, giraffen, springbokken, etc. Maar allemaal bij elkaar ga je niet op je gemak een giraf bevrijden er tussen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: