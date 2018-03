Inbreker is konijntjes aan het vangen

Bij bedrijventerrein De Run in Veldhoven pakte de politie zondag even na middernacht twee mannen van 53 en 47 jaar uit Eindhoven op. De arrestaties volgden op een melding van een verdachte situatie.



Rond 0.30 uur kreeg de politie een melding dat er in de berm van de A67 mannen met bivakmutsen zouden lopen. Dat alles gebeurde in de buurt van een het hekwerk dat toegang geeft tot een parkeergarage van bedrijventerrein De Run. Een behoorlijk verdachte situatie.



Agenten gingen dan ook snel richting het bedrijventerrein en zagen daar inderdaad twee mannen. Ze verplaatsen zich op hun buik door de greppel. Toen ze dichterbij kwamen werden meerdere spullen weggegooid door het tweetal. Het bleek onder meer te gaan om een bivakmuts. De mannen waren verder in het bezit van een mes en een zaklamp.



Een hekwerk bij het industrieterrein bleek kapot te zijn gesneden. Het terrein wordt ook in de nachtelijke uren goed in de gaten gehouden door een beveiligingsbedrijf. Volgens een beveiliger was de schade vers. De mannen werden daarop aangehouden. Een van de twee verklaarde dat er niets aan de hand was. “Ik ben konijntjes aan het vangen”, zo vertelde hij.



Beiden mannen zijn bekenden van de politie. Wat zij precies van plan waren wordt verder onderzocht. Ze zitten voorlopig vast.

Reacties

26-03-2018 12:14:43 venzje

Ik ben in diezelfde omgeving ook wel eens aangesproken door de politie. Het was rond 5 uur 's morgens (er was nog geen zomertijd) en ik was een jaar of 10.



Ze vroegen of die grote bos veldbloemen in mijn handjes voor mijn moeder bedoeld was.

26-03-2018 12:20:53 stora

@venzje en toen zei jij natuurlijk dat die veldbloemen uit Veldhoven kwamen en voor de veldwachter waren

26-03-2018 12:58:44 venzje

Het begrip veldwachter kende ik alleen van Swiebertje. Dat was voor mij niet iets dat een relatie had met de echte wereld.



: "Ja agent."



Het bedrijventerrein De Run bestond toen trouwens nog niet. Het beekje de Run stroomde er nog vrolijk door de groene weilanden.

Het enige bedrijventerreintje in die omgeving (dat nu ook tot bedrijventerrein De Run wordt gerekend) lag juist aan het beekje de Gender en werd Industrieterrein Onze Lieve Vrouwedijk genoemd. In één van die bedrijfsgebouwen was ook het eerste theater De Schalm gevestigd. Ik was een natuurkind en speelde graag aan de Gender.

Op het bedrijventerreintje keek ik graag naar het lossen van



26-03-2018 13:14:44 Emmo

Mijn Filipijnse collega's waren in Vlissingen verbaasd dat de konijnen gewoon over het gras van het haventerrein huppelden. Dat niemand ze ving...

26-03-2018 13:17:28 venzje

@Emmo : Zo'n reactie kreeg ik eens van een Fransman op de eenden in de dorpsvijver: "Die kun je éten hoor!"

