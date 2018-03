Moeder vestigt wereldrecord snelste marathon met drieling

Een moeder uit de Amerikaanse deelstaat CaliforniŽ heeft haar tweede Guinness World Record beet: ze liep een marathon uit terwijl ze haar drieling duwde in een kinderwagen. Ze deed dat in een tijd van 4 uur, 6 minuten en 33 seconden, of bijna 20 minuten sneller dan de vorige recordhoudster. Dat meldt het Amerikaanse persbureau United Press International.Ann Marie Cody verklaarde dat de recordpoging ook diende om de band met haar kinderen te versterken. De moeder liep de 42,195 kilometer uit met haar 15 maanden oude drieling in de kinderwagen. Eerder haalde ze het Guinness Book of World Records met het record 'snelste halve marathon met een drieling (vrouwelijk)', met een tijd van 1 uur, 47 minuten en 59 seconden. Met de recordpoging haalde de vrouw tevens geld op voor een geboortekliniek in Mountain View, waar haar te vroeg geboren drieling de nodige zorgen kreeg. "Ik wou de medische staf van het ziekenhuis bedanken voor de goede zorgen, op een manier waarbij ook de drieling betrokken was", aldus Cody. "Mijn twee zonen en dochter blootstellen aan de gemeenschap en de buitenlucht is een bonus, maar na een paar kilometers was het tijd voor een dutje." Het vorige record stond op naam van een vrouw uit de Amerikaanse deelstaat Montana en dateert van 9 juli 2017.