Vrouw verbreekt wereldrecord duurste shot ooit

Ranjeeta Dutt McGroarty staat volgend jaar in The Guinness Book of Records. De vrouw heeft officieel het duurste shotje alcohol ooit besteld. Voor een klein glaasje cognac betaalde ze meer dan 11.000 euro.Het wereldrecord werd verbroken in de Londense bar Hyde Kensington. Het drankje in kwestie was een glas Rome de Bellegarde uit 1894, de oudste cognac ter wereld. McGroarty telde maar liefst 10.014 pond (bijna 11.500 euro) neer voor 40 ml van het goedje.De Rome de Bellegarde werd in 2004 ontdekt in de kelders van Jean Fillioux en zou een van de eerste creaties van de grootmeester zijn – de familie Fillioux staat immers bekend om hun cognac. Deze specifieke fles sterke drank werd in 1894 gemaakt. In totaal werden er 67 flessen verdeeld en één daarvan staat in de Kensington Hyde. Het zou de eerste keer in 120 jaar zijn dat iemand een glas van het drankje bestelde.