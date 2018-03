Boodschappen Picnic komen wat later

Den Haag - Heeft u boodschappen bij Picnic besteld? Dan heeft u een kans dat de boodschappen wat later worden afgeleverd.Een Picnic wagentje kwam in de Uitenhagestraat, vlakbij het distributiecentrum, op zijn zijkant terecht. Het wagentje was vermoedelijk niet opgewassen tegen de felle bocht in combinatie met de (hoge) snelheid.De bestuurder, een jonge jongen, is flink geschrokken maar raakte (gelukkig) niet gewond. Bergingsbedrijf Vreugdenhil heeft het wagentje weer op zijn vier wielen weten te brengen. De boodschappen moesten daarvoor wel worden uitgeladen.De boodschappen zullen door een andere Picnic bezorger (en een andere Picnic wagen) worden afgeleverd. De Picnic wagen raakte fors beschadigd.