Chip laat gedachten spreken

Een team van Europese onderzoekers werkt aan een hersenimplantaat dat gedachten om moet zetten in spraak. Het is bedoeld voor mensen die niet of niet meer kunnen praten.



'Wat we willen doen, is hersenactiviteit die zorgt voor de spraak decoderen en deze informatie naar een spraaksynthesizer sturen die in staat zou moeten zijn om het woord te produceren dat de patiŽnt denkt', zegt ICREA-professor Josť Antonio Garrido, van het Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2), een van de onderzoekers.



Een van de bijzonderheden aan dit implantaat is het materiaal dat wordt gebruikt, grafeen. Daarmee kan heel veel informatie gelezen worden. Dat moet ook wel, want de motorische gebieden zijn heel klein en het spraakgebied is gigantisch groot.



We hoeven niet bang te zijn dat we straks hardop denken en dat iedereen onze gedachten kan horen, benadrukt professor Garrido: 'Het gaat om het laatste stukje, als je al bedacht hebt welk woord je wilt gaan zeggen. Dus niet alle gedachten daaromheen, maar het vormen van het woord, daar richten we ons op'.



Volgens Erik Aarnoutse van het Hersencentrum Utrecht is dit een van de mogelijke kanshebbers om betere elektroden te hebben waarmee we het hersensignaal kunnen meten. 'Wij meten hier in het algemeen met twee elektroden. Daarmee kunnen we al een signaal naar buiten sturen dat een patiŽnt kan gebruiken. Bij deze groep zou het in principe kunnen gaan om tientallen, zo niet honderden elektroden. Dat opent enorm veel mogelijkheden.'

24-03-2018 18:21:04 TonK









Bestaat toch al? Steve Hawkins kon dit ook. Hij gebruikte een spraaksynthesizer. Het was een Speech Plus CallText 5010 uit 1988, die is gebaseerd op het werk van MIT-onderzoeker Dennis Klatt in de jaren 1970 en 1980.

24-03-2018 19:17:05 TonK













Laatste edit 24-03-2018 19:17 @TonK : Hij sprak wel als een verkouden eend, beste Tonk, alhoewel het de stem van Dennis Klatt was, misschien wás dat een verkouden eend.

24-03-2018 19:40:30 allone









@TonK : ben je nu een gesprek met jezelf aan het voeren? (sorry dat er tussen kom ) ben je nu een gesprek met jezelf aan het voeren? (sorry dat er tussen kom

24-03-2018 20:06:36 TonK









@allone : Te laat voor een edit. Dan maar zo. Ook was ik benieuwd of het iemand zou opvallen; jouw dus. Nu kunnen we gezellig met ons drieën kletsen. Te laat voor een edit. Dan maar zo. Ook was ik benieuwd of het iemand zou opvallen; jouw dus. Nu kunnen we gezellig met ons drieën kletsen.

24-03-2018 20:07:40 Mamsie









@TonK : Nou, ik had het ook gezien en ik vond het wel grappig,

24-03-2018 20:14:38 TonK









@Mamsie : Ahh Mamsie, zijn we ineens met ons vijven, leuk.

24-03-2018 21:09:24 allone









@TonK :

: Ahh Mamsie, zijn we ineens met ons vijven, leuk. Quote @Mamsie : Ahh Mamsie, zijn we ineens met ons vijven, leuk. zevenen, toch?!

24-03-2018 21:21:52 TonK









@allone : ach ja, dat zei Tonk ook net tegen mij dat we nu een elftal hebben.

24-03-2018 21:25:03 allone









@TonK : het wordt steeds beter.. vraag het wordt steeds beter.. vraag @TonK eens of hij de keeper is?

24-03-2018 21:43:02 TonK











Wij ZIJN de Keepers, meer dan jullie weten en ik zeg..... @allone : TATATATAAAAWij ZIJN de Keepers, meer dan jullie weten en ik zeg.....

24-03-2018 21:58:36 Samui-Axe

Prof. Dr. Stephen Hawking 'Steve Hawkins' noemen kan ik echt niet laten passeren. Een van de meest heldere geesten van de afgelopen eeuw verdient beter Dat is zoiets als Ijnstijn zeggen



@TonK :

Bestaat toch al? Steve Hawkins kon dit ook. QuoteBestaat toch al? Steve Hawkins kon dit ook. @TonK , ik weet het, wij doen hier normaliter niet aan corrigeren van spelfouten, maar'Steve Hawkins' noemen kan ik echt niet laten passeren. Een van de meest heldere geesten van de afgelopen eeuw verdient beterDat is zoiets als Ijnstijn zeggen

24-03-2018 22:05:01 TonK









Quote:

maar Prof. Dr. Stephen Hawking 'Steve Hawkins' noemen kan ik echt niet laten passeren

en 2 Quote:

. Een van de meest heldere geesten van de afgelopen eeuw verdient beter.

Dank en excuus, een resultaat van rommelig werken.

Echter, zou niemand hem nooit met Steve hebben aangesproken? Ik in ieder geval niet want nooit de eer gehad met hem te mógen spreken. Ben ik ook te simpel voor.



Laatste edit 24-03-2018 22:09 @Samui-Axe : Je hebt helemaal gelijk met 1en 2Dank en excuus, een resultaat van rommelig werken.Echter, zou niemand hem nooit met Steve hebben aangesproken? Ik in ieder geval niet want nooit de eer gehad met hem te mógen spreken. Ben ik ook te simpel voor.

24-03-2018 22:12:19 Samui-Axe





Ondanks dat ik maar een fractie van zijn leringen begrijp heb ik deze man altijd zeer bewonderd.. Je zult er maar mee gestraft worden, zo'n briljante geest in zo'n wrak van een lichaam.. Brrrr.. Moet er niet aan denken



Overigens werkte zijn spraak-synthesizer volgens mij anders: Het pikte de geluiden op die Hawking kon uitbrengen en wist die te vertalen, dat is toch net even anders als het aftappen van hersensignalen.



Laatste edit 24-03-2018 22:14 @TonK : Zo ik wellicht ook te simpel ben, ik snap slechts een fractie van waar hij het over heeft, de man was echt een genius!Ondanks dat ik maar een fractie van zijn leringen begrijp heb ik deze man altijd zeer bewonderd.. Je zult er maar mee gestraft worden, zo'n briljante geest in zo'n wrak van een lichaam.. Brrrr.. Moet er niet aan denkenOverigens werkte zijn spraak-synthesizer volgens mij anders: Het pikte de geluiden op die Hawking kon uitbrengen en wist die te vertalen, dat is toch net even anders als het aftappen van hersensignalen.

24-03-2018 22:28:06 TonK









@Samui-Axe : Quote:

Overigens werkte zijn spraak-synthesizer volgens mij anders: Het pikte de geluiden op die Hawking kon uitbrengen en wist die te vertalen, dat is toch net even anders als het aftappen van hersensignalen.

Daar zijn dus, zoals vaak, verschillende uitleg over mogelijk. Zie internet. Hem is het niet meer te vragen. In mijn ogen ligt de waarheid in het midden en is niet belangrijk. Wel jammer dat er verschillende verklaringen zijn. Daar zijn dus, zoals vaak, verschillende uitleg over mogelijk. Zie internet. Hem is het niet meer te vragen. In mijn ogen ligt de waarheid in het midden en is niet belangrijk. Wel jammer dat er verschillende verklaringen zijn.

24-03-2018 22:30:55 Samui-Axe

@TonK : Het is i.i.g. niet belangrijk genoeg om er een diepgaande discussie over aan te zwengelen

24-03-2018 22:35:26 TonK













Dus, maat, je bent bijna zeker dat je net zo slim bent als hij was, in een omgekeerde redenatie. Ik wacht je reactie met spanning af. @Samui-Axe : 'Waarschijnlijk' en 'wellicht' zijn gelijk aan elkaar en daarmee wordt bedoeld dat iets bijna zeker zo is. 'Misschien' duidt op een vermoeden dat je (nog) niet zeker weet, een twijfel die je nog bezighoudt,... Dit woord duidt er dus op dat je het absoluut niet weet! Het woord 'misschien' is als het ware het midden tussen 'ja' en 'nee.'Dus, maat, je bent bijna zeker dat je net zo slim bent als hij was, in een omgekeerde redenatie. Ik wacht je reactie met spanning af.

24-03-2018 22:36:53 TonK









@Samui-Axe : En welkom bij ons gros

24-03-2018 22:43:32 TonK









@Samui-Axe : Quote:

Het is i.i.g. niet belangrijk genoeg om er een diepgaande discussie over aan te zwengelen En ik weet dat wij met respect voor elkaar diepgaande discussies kunnen hebben. Dat weet ik zeker, denk ik, toch? En ik weet dat wij met respect voor elkaar diepgaande discussies kunnen hebben. Dat weet ik zeker, denk ik, toch?

24-03-2018 22:45:30 Samui-Axe





Het is hier 4:40 in de morgen, veel te vroeg voor woordspelletjes



Maar met wellicht bedoelde ik aan te geven dat het misschien niet aan mijn intelligentie ligt maar meer waarschijnlijk aan gebrek aan opleiding.



En welkom bij ons gros? Ach beste kerel, ik loop hier al vele jaren rond en heb vele duizenden reacties geplaatst. Maar WMR heeft mijn account vernacheld en als een soort protest vul ik in dit account niets in.



Ik heb al meerdere malen aan



Edit: Natuurlijk kunnen wij respectvol discussiëren, maar in deze vind ik het onderwerp niet echt een discussie waard



Maar dan toch een gedachte voor het slapen gaan: Als dit inderdaad al het geval was met Hawking, waarom er nu dan zo'n poeha over maken?



Zo, tijd voor mijn eerste koffie van de dag..



.

Laatste edit 24-03-2018 22:55 @TonK : Verveel je jezelf?Het is hier 4:40 in de morgen, veel te vroeg voor woordspelletjesMaar metbedoelde ik aan te geven dat hetniet aan mijn intelligentie ligt maar meeraan gebrek aan opleiding.En welkom bij ons gros? Ach beste kerel, ik loop hier al vele jaren rond en heb vele duizenden reacties geplaatst.Maar WMR heeft mijn account vernacheld en als een soort protest vul ik in dit account niets in.Ik heb al meerdere malen aan @Voogeltje gevraagd om het op te lossen, maar onder ons gezegd: Hij heeft gewoon schijt aan ons.. Sorry to say..Edit: Natuurlijk kunnen wij respectvol discussiëren, maar in deze vind ik het onderwerp niet echt een discussie waardMaar dan toch een gedachte voor het slapen gaan: Als dit inderdaad al het geval was met Hawking, waarom er nu dan zo'n poeha over maken?Zo, tijd voor mijn eerste koffie van de dag..

24-03-2018 22:55:18 TonK











Met gros bedoel ik 144, lees de reacties aan het begin maar. en zeker

TATATATAAAA

Wij ZIJN de Keepers, meer dan jullie weten en ik zeg..... Quote:TATATATAAAAWij ZIJN de Keepers, meer dan jullie weten en ik zeg.....

breek je hoofd er niet over maar hier thuis lagen we dubbel over de aanleiding.... ach waar heb ik het over. Ik wens je een goede wandeling met jouw honden als je het doet. Mischien gelijk met mij, en hun getrippel houd de aarde dus in rotatie. Aarde, graag gedaan. @Samui-Axe : Nee beste kerel ik verveel me niet, ik kwal maar war. Hier is het bijna 23:00 uur en dan ga ik nog even een uurtje met de honden naar buiten.Met gros bedoel ik 144, lees de reacties aan het begin maar. en zekerbreek je hoofd er niet over maar hier thuis lagen we dubbel over de aanleiding.... ach waar heb ik het over. Ik wens je een goede wandeling met jouw honden als je het doet. Mischien gelijk met mij, en hun getrippel houd de aarde dus in rotatie. Aarde, graag gedaan.

24-03-2018 22:56:39 Samui-Axe

@TonK : Fijne avond/nacht voor jouw en je liefste.. Fijne avond/nacht voor jouw en je liefste..

24-03-2018 22:58:07 TonK









@Samui-Axe : Quote:

Maar dan toch een gedachte voor het slapen gaan: Als dit inderdaad al het geval was met Hawking, waarom er nu dan zo'n poeha over maken?

sociaal blabla? sociaal blabla?

24-03-2018 23:00:06 TonK









@TonK : En een vorstvrije dag voor jouw

24-03-2018 23:01:13 Samui-Axe





'De beroemde natuurkundige Stephen Hawking verloor zijn stem als gevolg van de ziekte ALS. Daarom communiceert hij via een computer die hij aanstuurt met kleine bewegingen in zijn gezicht.'



Dus definitief NIET door het aftappen van hersensignalen! @TonK : Kan het toch niet laten'De beroemde natuurkundige Stephen Hawking verloor zijn stem als gevolg van de ziekte ALS. Daarom communiceert hij via een computer die hij aanstuurt met kleine bewegingen in zijn gezicht.' -Bron- Dus definitief NIET door het aftappen van hersensignalen!

24-03-2018 23:02:35 Samui-Axe

@TonK : En een geweldige witte kerst voor jou!

24-03-2018 23:12:34 TonK









Quote:

Bestaat toch al?.... Hij gebruikte een spraaksynthesizer. Het was een Speech Plus CallText 5010 uit 1988, die is gebaseerd op het werk van MIT-onderzoeker Dennis Klatt in de jaren 1970 en 1980.

Vroeg he? Neem nog een bakkie en doop je koekie er in. We zijn dus op dezelfde golflengte. @Samui-Axe : wel lezen jochie, ik schreefVroeg he? Neem nog een bakkie en doop je koekie er in. We zijn dus op dezelfde golflengte.

24-03-2018 23:24:00 Samui-Axe





De 5010 zette getypte teksten van Hawking om in gesproken woorden. Hawking kon zo'n 15 woorden per minuut typen. Toen zijn duimspier te zwak was geworden om nog te kunnen typen heeft Intel voor hem een systeem ontwikkeld waarbij een infrarode straal de spierbewegingen van zijn wang kon lezen en vertalen in woorden.



Dus nogmaals: Waar haal je het vandaan om dit te vergelijken met het bovenstaande artikel dat het heeft over het direct aftappen van hersenactiviteit!?



Ach, het is al laat natuurlijk, nog één biertje en dan, hup, naar bed



Geef Kolleke een knuffel van mij..



.



Laatste edit 24-03-2018 23:29 @TonK : Ik heb het gelezen, knul, en ik blijf erbij dat het niet hetzelfde is als waarover in het artikel geschreven wordt.De 5010 zette getypte teksten van Hawking om in gesproken woorden. Hawking kon zo'n 15 woorden per minuut typen. Toen zijn duimspier te zwak was geworden om nog te kunnen typen heeft Intel voor hem een systeem ontwikkeld waarbij een infrarode straal de spierbewegingen van zijn wang kon lezen en vertalen in woorden. -Bron- Dus nogmaals: Waar haal je het vandaan om dit te vergelijken met het bovenstaande artikel dat het heeft over het direct aftappen van hersenactiviteit!?Ach, het is al laat natuurlijk, nog één biertje en dan, hup, naar bedGeef Kolleke een knuffel van mij..

