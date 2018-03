Twee bezorgscooters botsen in het centrum van Den Haag

Den Haag - Op de kruising Hoge Zand / Lange Beestenmarkt in het Haagse centrum botsten omstreeks kwart voor tien twee bezorgscooters op elkaar.Na het ongeval raakte één bezorger buiten bewustzijn, waarna omstanders direct de hulpdiensten inschakelden. Politie, ambulance en ook een traumahelikopter werden ter plaatse gestuurd.De andere bezorger vond zijn bestelling kennelijk belangrijker en heeft deze eerst lopend weggebracht. Pas nadat de hulpdiensten ter plaatse waren (en de gewonde maaltijdbezorger al in de ambulance werd verzorgd), kwam deze bezorger weer aangelopen bij de plek van het ongeval.De traumahelikopter bleek niet nodig en is onderweg afbesteld. De maaltijdbezorger is per ambulance (zonder spoed) naar het ziekenhuis vervoerd.De weggelopen bezorger is vermanend toegesproken; het is niet bekend of hij hier nog een bekeuring voor krijgt.