Computers op slot tegen overwerk

Zuid-Koreaanse ambtenaren werken gemiddeld meer dan 2700 uur per jaar, 1000 uur meer dan ambtenaren in andere ontwikkelde landen. Om de overwerkcultuur te stoppen wil de Zuid-Koreaanse overheid een slot op de pc's, tot onvrede van de ambtenaren.



Van vrijdagavond 20:00 uur tot maandagochtend vroeg kunnen de ambtenaren straks niet meer inloggen op de overheidscomputers. Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit van Leiden, was zeer verrast door het plan. 'Als je om alle computers om 20:00 uur uit zet en ze kunnen niet meer inloggen, dan kun je er donder op zeggen dat om 20:01 uur Noord-Korea aan de poort staat te kloppen. Dat lijkt me niet zo'n goed plan.'



Of dat ook echt gebeurt is natuurlijk de vraag. Toch heeft het harde werken wel zijn vruchten afgeworpen. 'Zuid-Korea was in 1953, na het aflopen van de Koreaanse Oorlog, het armste land ter wereld', legt Breuker uit. 'Er was helemaal niets meer over. Daar is het harde werken vandaan gekomen. Iedereen moest drie keer zo hard werken om geld te verdienen. Dat is erin gebleven en nu ook echt wel een probleem.'



Tegenwoordig is het overwerken helemaal niet meer nodig, zegt Breuker. Bovendien krijgen de Zuid-Koreanen ook helemaal niet betaalt voor het overwerken. Uit een onderzoek onder de ambtenaren blijkt opvallend genoeg dat twee derde zegt helemaal niet minder hard te willen werken. Terwijl het harde werken wel flinke impact heeft op de gezondheid en het gevoel van geluk van de Zuid-Koreanen.

Een soort kinderslot dus, om mensen tegen zichzelf te beschermen.

